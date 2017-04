Plus d'infos sur le spectacle Avec des bouts d'truc à Nantes

Spectacle à partir de 3 ans.

Focus sur un contener poubelle, d'apparence bien banale... Mais voila qu'il prend vie et que de son ventre sortent trois personnages, tous là pour des raisons différentes ! Il y a Pollen, la recycleuse un peu zinzin ,friande de nouveaux bouts d'truc à assembler, Avoine ,la vagabonde naïve accompagnée de sa marionnette Doudounette et Mr Dublé, gâcheur invétéré, à la recherche de son portefeuille égaré... Rencontres, échanges, amitiés... La différence fait la force !!!Ensemble ils vont trouver leur manière de s'exprimer, en mélangeant une poignée de recyclage, un nuage de rires et une bonne dose de créativité.

Site web : http://www.theatreducyclope.com

Infos réservation :

Informations et réservations: 02-51-86-45-07 reservation@theatreducyclope.com