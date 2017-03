Plus d'infos sur le spectacle Disney Sur Glace - Reine Des Neiges à Nantes

DISNEY SUR GLACE présente en accord avec K-WET Production et AGO (2-1072059/3-1072060)

Disney sur Glace La Reine des Neiges Entrez dans un paysage hivernal grâce au spectacle de Disney sur Glace La Reine des Neiges. Vous serez transporté dans le royaume magique d'Arendelle. Chantez et dansez avec les soeurs inséparables Anna et Elsa accompagnées de leurs amis : l'hilarant Olaf, Kristoff et son fidèle cerf Sven, sans oublier le séduisant prince Hans. Participez à leur voyage pour découvrir que l'amour est finalement le plus fort des pouvoirs. Vous serez accueilli par Mickey et Minnie ainsi que leurs invités Le Roi Lion, Toy Story et Nemo qui vous présenteront ce spectacle enchanteur ! Les messages d'amour et d'amitié portés par les personnages de La Reine des Neiges laisseront à votre famille des souvenirs inoubliables ! Infos pratiques :Aucune gratuité enfant, quel que soit l'âge.Reservation P.M.R : 05.56.51.80.23