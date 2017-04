Plus d'infos sur le Leo Et Leon - Nouveau Spectacle à Nantes

Gratuit pour les moins de 2 an(s)

Le spectacle « Léon et Léo, passeurs de rêves » est une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre notre lien au rêve et à l'enfance. Dans cette histoire, il n'y a pas de méchants, pas de problèmes, juste une aventure humaine pour rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour rêver.Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et accordéon, les enfants seront invités à faire marcher la machine à imaginaire...