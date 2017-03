Plus d'infos sur le spectacle Les 9 Coriaces de Patrick Dubost à Nantes

Spectacle à partir de 9 ans.

Ils ont mangé tout ce qui pouvait l'être, et même plus... et ils ne sont plus que neuf. Ils tentent une impossible négociation, voudraient sauver l'espèce s'il en est encore temps, se sauver eux-mêmes. Ils évoquent l'amour et les extraterrestres, la crise et les anniversaires, rêvent de leur dernier repas... Ils sont horribles et drôles. Mais qui sont-ils ? Animaux, humains, créatures hybrides venues du passé ou du futur, chimères...

