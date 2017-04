Plus d'infos sur le spectacle Ly & Li Maginaire à Nantes

Gratuit pour les moins de 2 an(s)

Comment la Muse Tsé-Tsé entraînera Li et Ly, tous deux éjectés d'un jeu vidéo, à finir leur partie dans un monde bien réel ? Qui de la Muse ou du Rêve se joue de nous et nous joue des tours ? Un récit en chansons qui nous questionne sur les identités, l'imaginaire et la création Claire et Zito, artistes musiciens, entrent dans leur local de répétition. A défaut d'inspiration, ils commencent une partie de jeu vidéo mais la Muse Tsé-Tsé vient les perturber... Leur bataille contre l'insecte entraîne une panne d'ordinateur. La journée ayant mal commencé, ils retournent se coucher... Durant leur absence, les personnages Li et Ly, sont éjectés du jeu vidéo. Ils découvrent le local et décident de continuer leur partie dans cette pièce remplie d'instruments de musique. Le tapis devient une île et le mobilier se transforme au gré de leur voyage. Des ukulélés, guitares, violon, mandoline, bouzouki et plein d'autres instruments, deviennent des animaux vivants, occasion d'un récit en chansons.