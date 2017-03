Plus d'infos sur le spectacle Quand soufflent les contes… Ogres et poucets à Nantes

Spectacle à partir de 3 ans.

La Compagnie La Plume D'Or propose des séances mensuelles de contes issus de la tradition orale, les samedis matin à Nantes

- Quand soufflent les contes : séances mensuelles de contes, chaque mois de nouvelles histoires. Pour public familial dès 3 ans. Une séance de contes, c'est 4, 5 ou 6 histoires, des chansons sur un thème choisi par la conteuse. Environ 1h. tarif 4€/personne. A 11h

- Quand soufflent les contes pour les bébés : Séance de transmission et de partage autour des comptines, jeux tactiles d'imitation ou de langage, berceuses et petits contes, pour enrichir son répertoire oral pour communiquer avec son enfant. Un thème différent à chaque séance. Pour les 0/3 ans. Environ 45 min. Tarif 4€/personne, famille 10€pour 3 personnes. A 9h15 et 11h

Conteuse Valérie Prott

Ici pas de lecture, mais de l'oralité pure sans support visuel ni scénique. Seulement du bouche à oreilles, et hop on se retrouve dans l'imaginaire. Écouter une histoire : le plus simple des plaisirs.

au Pôle associatif Sully, 7 rue Henri Cochard 44000 Nantes

réservation à la séance par émail sur quandsoufflentlescontes@compagnielaplumedor.fr

site web : http://www.compagnielaplumedor.fr

17 septembre 2016 Quand soufflent les contes pour les bébés... 1 2 3 nous irons au bois

24 septembre 2016 Quand soufflent les contes... Ogres et poucets

1 octobre 2016 Quand soufflent les contes pour les bébés... Moustacha, voici mon chat

8 octobre 2016 Quand soufflent les contes... Rikiki mais futé

15 octobre 2016 Quand soufflent les contes pour les bébés... On va à la ferme

5 novembre2016 Quand soufflent les contes... Poules poulettes et Cie

19 novembre 2016 Quand soufflent les contes... Frissons en Pays d'Automne

26 novembre 2016 Quand soufflent les contes pour les bébés... Réveille-toi mon corps

3 décembre 2016 Quand soufflent les contes pour les bébés... Miam, c'est trop bon

10 décembre 2016 Quand soufflent les contes... Dans le froid de l'hiver

17 décembre 2016 Quand soufflent les contes pour les bébés... Brr, voici l'hiver

7 janvier 2017 Quand soufflent les contes... Le loup, même pas peur !

14 janvier 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Mon nounours, je l'aime fort

21 janvier 2017 Quand soufflent les contes... Le loup, même pas peur !

28 janvier 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Vroum tut-tut, ça roule

4 février 2017 Quand soufflent les contes... Le Roi de la savane

11 février 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Chouette il pleut

4 mars 2017 Quand soufflent les contes... Ogres et poucets

11 mars 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Les éléphants sont épatants

18 mars 2017 Quand soufflent les contes... On mange quoi ?

25 mars 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Vlà le printemps !

1er avril 2017 Quand soufflent les contes... Les poissons d'avril

8 avril 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Les P'tites bêtes, ça chatouille

13 mai 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Oh la vache !

20 mai 2017 Quand soufflent les contes... Les ptits d'hommes

10 juin 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Dans la mare il y a

17 juin 2017 Quand soufflent les contes... Rendez-vous à la mare

24 juin 2017 Quand soufflent les contes pour les bébés... Oh eh du bateau !

