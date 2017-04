Plus d'infos sur le spectacle Remi, L'ami Du Sol à Nantes

Conte musical de Laurent Deschamps à partir de 3 ans Avec Laurent Deschamps et Roseline Chauviré VACANCES DE PRINTEMPS 2017 Conte, musique et respect de l'environnement : le combiné gagnant ! Laurent Deschamps nous invite à un nouveau voyage musical sur le thème du jardin, qui traite de l'écosystème et de l'importance de la musique. À faire décoller tous les coléoptères ! Fort des succès des merveilleux Au bout du conte... , Un animal, des amis mots ! ou Samuel, l'apprenti sage, Laurent Deschamps revient avec son univers magique et intelligent, à l'ambiance musicale soignée et aux messages humains inévitables ! C'est l'histoire d'un oiseau dont le chant fait naître le jour et permet à Rémi, le jardinier, de faire pousser de ravissantes fleurs et de merveilleux légumes. Les journées et les nuits sont animées par toutes sortes d'évènements qui rythment la vie des habitants du jardin. Cependant, le mauvais génie des ténèbres, le pénible Malastro, veut la nuit éternelle pour devenir le maître de l'univers... Un monde sans soleil est-il imaginable ? Et si la rivière ne bruissait plus ? Si le grillon ne grésillait plus ? Si l'oiseau ne chantait plus ... ? De la musique naîtra la lumière ! Laurent Deschamps fait partie intégrante de ces artistes pluridisciplinaires et touche-à-tout qui lui permettent de jouer d'un incroyable nombre d'instruments différents et de lécher ses orchestrations et bandes originales avec le même soin que celui qu'on apporterait à un spectacle musical pour adultes. Et il a bien raison : n'est-ce pas une marque de respect et d'affection pour son jeune public de lui apporter tout ceci ? Comme d'habitude, l'univers si particulier et envoûtant du génial Laurent Deschamps fait mouche : petits et grands se laissent emporter par cette vague musicale, poétique et drôle totalement irrésistible !