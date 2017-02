Plus d'infos sur le spectacle Si La ... Musique S'arrete à Nantes

Gratuit pour les moins de 2 an(s)

Duo musico-clownesque Qu'y a-t-il dans cet énorme cadeau? La clowne s'interroge et invitera le public à le découvrir avec elle. Rencontre de deux univers, où chacun apprendra de l'autre, patiemment, en se taquinant, avec étonnement, rire, et autres pirouettes artistiques. Qui refermera la boîte? Faut-il refermer la boîte? Que va-t-il naître de ce duo musical et clownesque? Et si la musique s'arrête? Mystère...