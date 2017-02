Plus d'infos sur le spectacle Tak'o'solo à Nantes

Gratuit pour les moins de 2 an(s)

Entrez dans ce garage, chimère d'un tacot musicale et de son chauffeur, ou mécanique rime avec rythmiques et poétique : une 2 CV valse, le clignotant danse la samba avec les filtres à huile, les balais d'essuie-glace swinguent avec la pluie (de Nougaro) et le klaxon sonne. Le chauffeur chante, se tape le torse et joue de ses joues. Puis, après le coup de la panne, la « ballade » se poursuit car le pilote, lui, n'est pas en panne d'imagination. Après plus de 6 ans sur la route et plus de 280 dates au compteur, ce tacot est maintenant rôdé et vous fera le plein de bonne humeur. Tak'o'Solo, solo de percussions, claquettes et chant, genre burlesque musical, se situe au carrefour du théâtre, du conte, des marionnettes, de la musique et de la performance artistique. Thierry Ouvrard aborde avec légèreté les sujets tels que l'environnement et le droit à la différence. C'est un spectacle joué à partir d'objets de récupération, tout droit sortis d'un garage ou d'un « tacot », qui mêle humour et poésie, dans lequel l'artiste interprètes des reprises de chansons françaises (Claude Nougaro, Nino Ferrer, Les Frères Jacques) et des compositions personnelles ainsi que, bien sûr, des morceaux de percussions.