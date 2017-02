Plus d'infos sur le spectacle Icibalao à Pornichet

ICIBALAO Nina n'a peur de rien et Thibaud a peur de tout. Ensemble, ils partent sur le chemin de l'Icibalao, un endroit où l'on peut vivre ses rêves comme on les a rêvés. Trombone, guitare et batterie insufflent une énergie à cette rencontre émouvante entre deux enfants aux destins différents. S'y croisent en chansons les songes persistants et les vies rêvées, sous l'oeil de fantômes bienveillants cachés dans les plis du rideau... Leader du groupe Presque Oui, Thibaud Defever étonne depuis quinze ans par ses textes ciselés et ces performances entre chanson, stand-up et musique de chambre, salués par un palmarès éloquent (Premier prix du concours Le Mans Cité Chanson, Bravo des professionnels au festival Alors Chante !, Prix Raoul Breton 2012...). Il signe avec cette première création pour le jeune public un vrai petit bijou d'humour et d'émotion. Dès 6 ans