Plus d'infos sur le spectacle Joueur De Flute à Reze

Joueur de flûte I Conte - baroque I Création - En famille dès 8 ans

Samedi 11 mars à 16h30 - L'Auditorium

Scolaires : Vendredi 10 mars à 10h et 14h30

Le contre-ténor Bruno Le Levreur et le conteur Laurent Carudel poursuivent leur volonté de faire découvrir la musique baroque au plus grand nombre et en particulier au jeune public. Plus qu'un concert conté, les artistes accompagnés de deux autres musiciens entremêlent la musique, le jeu, le chant et la parole dans cette forme moderne du conte traditionnel Le joueur de flûte d'Hamelin.

Réservez vos places de concert pour : JOUEUR DE FLUTE - L'AUDITORIUM

Le prix des places est compris entre : 6.80 et 9.80 ?

Date : samedi 11 mars 2017