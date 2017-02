Plus d'infos sur le spectacle Poucette à Rouans

Spectacle à partir de 4 ans.

Poucette, une minuscule petite fille, pas plus haute qu'un pouce, quitte son petit monde familier, pour affronter des épreuves inattendues. Voyage initiatique et ludique mêlant théâtre gestuel, film d'animation et création numérique.

Site web : http://www.rouans.fr/index.html

Infos réservation :

02.40.64.18.32 ou spectacles@rouans.fr