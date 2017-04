Plus d'infos sur le spectacle Dans Les Plis De Mes Reves à Sainte Luce sur Loire

En janvier 2016, ces musiciens originaires de Haute-Normandie ont sorti leur cinquième album, « Avalanche », sans doute le plus abouti de la carrière. Le résultat est dans la plus pure tradition de ce que la chanson française et le rock anglo-saxon ont offert de meilleur ! Leur musique mêle le folk, la country et la chanson française.