Plus d'infos sur le spectacle Les Instants Secrets à Sainte Luce sur Loire

C'est une bande de copains... Un petit monde, que Mélanie Rutten, également illustratrice de ses livres, nous présente sous les traits d'animaux plus ou mois imaginaires... des personnages qui font l'apprentissage d'émotions forte : la tristesse du deuil, l'acceptation de soi, la force de l'amitié... Des héros qui apprennent à savourer les petits bonheurs qui font le quotidien et qui retrouvent toujours leur joie dans la solidarité et le partage.