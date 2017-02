Plus d'infos sur le spectacle La pluie d'été à Ancenis

La compagnie Banquet d'Avril adapte le roman de Marguerite Duras, un conte merveilleux, transgressif et décapant. Ernesto a douze ans. Il vit à Vitry avec son père, sa mère mais aussi les brothers and sisters. Une vie faite de récup', du Secours populaire et d'amour. Un jour, Ernesto trouve un livre brûlé avec un trou au milieu et tout bascule. Il s'agit du livre de l'origine du monde. Comment peut-il le comprendre, lui qui ne sait ni lire, ni écrire ? Intriguant.

Monique Hervouët fait sienne cette parole qui oscille entre narration et dialogue et fait de cette fable une pièce tendre et tonique.

Site web : http://www.ancenis.fr/LA-PLUIE-D-ETE.html?retour=back

Infos réservation :

0251141717 Mar, mer et vendredi de 15h à 18h Sam. de 10h à 12h http://www.3emeacte.com/theatrequartierlibre