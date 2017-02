Plus d'infos sur le spectacle Princesse K à Ancenis

Un joli conte de fée dans lequel tout dérape très vite, comme souvent avec le Bob théâtre. Un joli château, une jolie forêt et de gens plutôt sympas... mais il y a un traître dans la famille qui ne tarde pas à se révéler laissant Princesse K seule rescapée. Retirée quelque temps pour se former aux arts martiaux, elle revient se venger et conquérir le pouvoir.

C'est dans cet univers parodique et décalé que prennent vie un diadème, une tiare, un mouchoir ou une toque de fourrier. Denis Athimon puise son imagination délirante dans les films d'aventure, la série B et même les mangas. Princesse K est un spectacle tout sauf angélique mais tellement drôle et ingénieux.

Site web : http://www.ancenis.fr/PRINCESSE-K.html?retour=back

Infos réservation :

0251141717 Mar, mer et vendredi de 15h à 18h Sam. de 10h à 12h http://www.3emeacte.com/theatrequartierlibre