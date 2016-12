Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Cote Sud "saison 12" à Bouguenais

Le spectacle Cabaret Cote Sud "saison 12" a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Bouguenais 2017.

Billet valable jusqu'au 02/07/2017 Réservation obligatoire au 02.40.84.19.20

La réservation se fait au numéro de téléphone suivant : 02.40.84.19.20 uniquement après l'achat du billet.(NON VALABLE LES 24 ET 31 DECEMBRE)Côté Sud Cabaret : Repas spectacle : Jeudi, Vendredi et Samedi à 20h00 ou jeudi et dimanche à 12h30Dessert spectacle : Jeudi, Vendredi et Samedi à 21h30 ou jeudi et dimanche à 14h00Spectacle seul : ou Jeudi et Dimanche à 14h30 ou Jeudi et Dimanche à 14h00Venez partager un moment unique et convivial.Humour, Imitation, Danse et Chanson.NOUVEAU SPECTACLE "Saison 13"Depuis 2004, le spectacle est vivant à Côté Sud et c'est show !Menu "Fait Maison" :(détail à venir)TARIF 1 : REPAS SPECTACLE « PRESTIGE » 108 eurosREPAS, consommations comprises + SPECTACLE+1/4 de CHAMPAGNE TAITTINGER +PLACES PRIVILEGIEES EN AVANT-SCENETARIF 2 : REPAS SPECTACLE « GOURMET » 83 eurosREPAS, consommations comprises + SPECTACLETARIF 3 : DESSERT SPECTACLE « DELICE » 55 eurosGrand Café GourmandCoupe de Blanc de Blancs "Adrien Romet" Méthode traditionnelleTARIF 4 : SPECTACLE SEUL « PLAISIR » 49 euros