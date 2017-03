Plus d'infos sur le spectacle Ivan Le Terrible à Bouguenais

Accueillir le Théâtre du Rugissant est toujours un réel plaisir. Vous vous souvenez peut-être de leur magnifique Dans l'oeil du judas, ou de Tout seul dans sa roulotte. Leur nouvelle création Ivan le Terrible est de la même veine. La troupe plonge le public dans l'esthétique russe en le faisant directement pénétrer dans un écrin architectural orthodoxe, aux décors colorés. Dans un univers sonore inspiré du cinéma muet, le talentueux Théâtre du Rugissant, qui marie à merveille musique, chant et art de la marionnette, se lance dans une fresque historique qui, via l'exemple d'Ivan le Terrible, raconte une histoire plus universelle : celle de l'art au service de la propagande.