Plus d'infos sur le spectacle Le Melon Qui à Bouguenais

Aimant les défis, le ThéâtreNuit poursuit son exploration de la comédie musicale tout en ajoutant une corde à son arc : la marionnette. Cette folle troupe, composée notamment de nos artistes associés, propose une fiction jouée, chantée et dansée pour comédiens, marionnettes et autres personnages animés. Rien de moins ! Un chapeau melon vient au monde, des rêves plein la tête. Après des débuts dans la vie quelque peu chaotiques, il tombe entre les mains d'un membre de l'infâme Secte des Melons. Ce rassemblement d'hallucinés a choisi pour emblème le chapeau melon et prétend en interdire le port à l'ensemble de la population. Alerté, le monde des artistes se mobilise. L'affrontement entre totalitarisme et créativité est inévitable... Sur fond d'une actualité brûlante, Jean-Luc Annaix et ses complices composent ici un délire fictionnel d'une fantaisie salvatrice.