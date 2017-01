Plus d'infos sur le spectacle Les Miserables à Bouguenais

C'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, poursuivi par son passé et qui se sacrifie pour le bonheur d'une enfant que le sort lui a confié. C'est l'histoire d'une femme victime, réduite à vendre son corps et à abandonner son enfant ; d'un flic fanatique et infatigable ; d'un gamin des rues impertinent et libre ; d'une justice inique ; du combat en l'homme entre le bien et le mal. L'histoire d'une injustice. Les Karyatides passent à la centrifugeuse l'oeuvre de Victor Hugo, pour en garder l'essence vivifiante et novatrice.Les objets et les petits riens laissent la place à l'imaginaire. Les Misérables est transposé en un théâtre populaire, visuel et poétique, fait de bouts de ficelle, artisanal, brut, dépouillé. Modeste et grandiose. Un défi réussi.