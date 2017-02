Plus d'infos sur le spectacle Avanti ! à Carquefou

Cette comédie romantique et délicate, baignée d'humour, éclairée par l'ironie gouailleuse et tendre des italiens, nous entraîne sous le soleil de Rome. Georges, un businessman américain puritain et Alison, une jolie comédienne anglaise, sont sur les traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture.

De réseaux Internet bloqués en bureaux aux horaires décalés, de cercueils volés en chapelles napolitaines, nos héros auront bien du mal à retrouver leurs chers disparus... Mais, par la grâce d'un lutin diabolique nommé Baldo qui incarne à lui seul tout le charme et l'humour italien, ils découvriront une nouvelle façon d'appréhender la vie et pourquoi pas, le couple...

Site web : http://www.carquefou.fr/theatre

Infos réservation :