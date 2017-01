Plus d'infos sur le spectacle Conseil de famille à Carquefou

Coincée entre un fils, accro à l'argent, une fille, mère de famille au bout du rouleau, et un cadet, artiste fainéant, leur mère, elle, a décidé de s'éclater. C'est son tour maintenant d'avoir la belle vie. Et tant pis si ça ne plaît vraiment pas à ses enfants. Le dîner de ce soir va être explosif et son mojito risque de ne pas passer. Pourtant, dans cette famille, chacun peut y reconnaitre un peu de la sienne... « Conseil de famille » est une comédie impertinente, drôle et cruelle. Aux côtés des prometteurs Erwan Creignou et Maud Le Guénédal, nous avons le plaisir de retrouver l'acteur Frédéric Bouraly, l'un des comédiens de la série télé « Scènes de ménages », mais également la comédienne Éva Darlan, célèbre pour ses quarante-cinq ans de présence au théâtre, à la télévision, à la radio et au cinéma.

