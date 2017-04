Plus d'infos sur le spectacle Jean-luc Lemoine à Carquefou

Si vous avez manqué le début s'adresse à ceux qui le suivent depuis ses premiers one-man-shows et lui réclamaient un nouveau spectacle, mais aussi pour tous les autres, ceux qui l'ont découvert dans Touche Pas à Mon Poste et rêvent de le voir sur scène.

De son petit ton tranquillement moqueur, il s'amuse des effets de la célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, s'étonne des faits divers les plus loufoques, et surtout, ne se refuse aucun sujet. En clair, il décrypte la société à sa manière et propose un one-man-show en perpétuelle évolution.

Alors, que vous ayez manqué le début ou pas, foncez ! Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c'est l'alliance subtile du sucré-salé, un concentré d'espièglerie sur un lit de délicatesse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin...

Site web : http://www.carquefou.fr/theatre

Infos réservation :