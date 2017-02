Plus d'infos sur le spectacle Le Cercle des Illusionnistes à Carquefou

Molières 2014 du meilleur auteur et du meilleur metteur en scène, Molière de la révélation féminine

En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d'Avril, jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXème siècle. Il fut le premier à donner à la magie un visage plus élégant, en costume sombre et gants blancs, et à l'amener dans un théâtre plus « respectable » qu'une roulotte.

Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP du Boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, repris 10 ans après sa mort par un jeune industriel, héritier d'un fabricant de chaussures de luxe : le jeune Georges Méliès. Ainsi, ce théâtre disparu était le lien entre le père de la magie moderne et l'inventeur du cinéma de fiction. C'est une histoire d'illusions, de théâtre, de peinture, de photographie, de magiciens, d'amour et de kinétographe.

