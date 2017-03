Plus d'infos sur le spectacle Le Concert Sans Retour à Carquefou

ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (Lic 3-1075813) présente

Nomination Molière 2015 du spectacle musical

Ce soir, grand concert de prestige ! Cinq de Coeur attaque son fameux programme romantique allemand qui fait le délice des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais... que se passe-t-il ? Des mains soudain incontrôlables, le baryton qui perd la tête... Les souvenirs et les fantasmes de chacun vont ressurgir.

Cinq acrobates de la voix se livrent à une exhibition dont ils perdent tout contrôle ! Dans une pluie d'images et de sons, Brahms bouscule Scorpions, Michel Jonasz se confronte au « Chanteur de Mexico », Schubert tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns... Avec humour et une technique irréprochable, la compagnie Cinq de Coeur s'est inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music?]hall et le prouve encore dans ce nouveau spectacle.

