Plus d'infos sur le spectacle Un certain Charles Spencer Chaplin à Carquefou

2 nominations aux Molières 2016, meilleure comédienne second rôle et meilleure création visuelle.

Quand on vous dit que le théâtre dit le monde ! En racontant sur scène la vie d'un certain Charles Spencer Chaplin, Daniel Colas nous confronte aux démons de notre temps : rejet du migrant, montée du nationalisme, de l'antisémitisme et du racisme en général, paranoïa politique, doublée de puritanisme. Le monde d'aujourd'hui entre en résonnance avec l'Amérique étriquée de la première moitié du vingtième siècle.

L'auteur met en parallèle l'ascension de la star Chaplin et la montée en puissance de ses ennemis, tous les ultraréactionnaires qui n'acceptent pas qu'un petit anglais (qui serait juif de surcroît) triomphe et qu'il outrepasse son rôle de comique pour défendre les pauvres et les sans-grades.

Tour à tour drôle ou grave, une réflexion sur la liberté individuelle, sur l'humanisme et la tolérance, et les paradoxes du génie.

Charlot, un homme libre, un véritable citoyen du monde !

