Plus d'infos sur le spectacle Francois Morel à La Chapelle sur Erdre

L'espace Culturel Capellia présente (lic.1-1017094/2-7095/3-7096) ce spectacle

Hyacinthe est coco. Rose est catho. Il aime le bon vin, la belote, la pêche et de bons repas. Elle préfère l'eau de mélisse, les mots croisés et les cantiques. Ils vivent ensemble depuis 45 ans mais ne s'entendent sur rien. Seul l'amour des fleurs les réunit. Leur petit-fils se souvient de ce couple insolite, chez qui il passait ses vacances. Chacun de ses souvenirs est lié à l'une des fleurs qui poussaient dans leur jardin. Sous les jolis cieux dessinés par Édouard Laug, et avec la complicité du pianiste Antoine Sahler, François Morel fait de cette histoire familiale et horticole une fable sentimentale et truculente, fleurie de quelques chansons. Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé...Réservations PMR 02.40.72.97.58