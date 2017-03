Plus d'infos sur le spectacle Réparer les vivants à Machecoul

C'est l'histoire d'une transplantation cardiaque. Comment le coeur d'un jeune homme de dix-neuf ans va rejoindre le corps d'une femme de cinquante ans en l'espace de vingt-quatre heures. Ce spectacle retrace toute la chaîne humaine qui se constitue alors pour réaliser cette prouesse de la médecine moderne. Le don d'organe, geste de générosité totale qui engendre la vie, demeure pourtant un choix difficile à faire pour les proches des victimes, alors au sommet de leur douleur.

Emmanuel Noblet nous livre son adaptation théâtrale du roman et réussit le pari délicat d'incarner, seul en scène, tous les personnages de l'histoire. Il nous tient en haleine et parvient à nous émouvoir aux larmes tout autant qu'à nous faire sourire. Les mots de Maylis de Kerangal sonnent juste et font entendre cette aventure humaine, tout à la fois terrible et force de vie.

Site web : http://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Infos réservation :