Plus d'infos sur le spectacle Alban Ivanov à Nantes

Alban Ivanov dans Elément perturbateur à Nantes ! Venez découvrir le parcours atypique d'Alban Ivanov et sa vision du monde à travers un one man show sincère et déjanté ! Alban se livre avec une énergie incroyable et un franc-parler propre à lui. Il nous invite à nous détendre et à rire des difficultés de notre quotidien, et ça fait beaucoup de bien. Timide s'abstenir ! Vous faites partie du spectacle, Alban n'hésitera pas à vous prendre à partie et à improviser pour votre plus grand plaisir. C'est un élément perturbateur dans toute sa splendeur, génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et attachant. Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans. Mise en scène : David Salles Alban sera à partir de Janvier 2017 au Palais des Glaces puis en tournée dans toute la France. PARIS MATCH « Alban nous prouve avec brio qu'on peut rire de tout » SORTIR PARIS « C'est un véritable sniper » ELLE « Il renouvelle l'idée du stand-up »