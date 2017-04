Plus d'infos sur le spectacle Bonjour, Ivresse ! à Nantes

Comédie de Franck Le Hen, mise en scène par Christine Hadida et Franck Le Hen

Avec Emmanuelle Boidron, Mélanie Kah, Kévin Miranda et Franck Le Hen

GROS SUCCÈS ! 6 saisons parisiennes et 1 800 représentations !

Benoît retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 30 ans. Problème : il a 30 ans demain !

Entre sa soeur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d'anniversaire explosive et pleine d'ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d'adolescent.

Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ?

4 personnages pour une comédie décomplexée aux répliques assassines et au rythme survolté !

La success story de cette comédie devenue culte a débuté en 2010 avec un succès public immédiat. La recette du mélange des sentiments amicaux très forts, des amours contrariées et des rapports fraternels fonctionne à merveille, le tout baigné dans une douce atmosphère qui sent bon les souvenirs des années 80 et 90.

Jouée un direct sur France 4, riche de 6 saisons parisiennes dans de prestigieuses salles telles le Théâtre Rive Gauche, le Temple, le Palais des Glaces ou dernièrement la Comédie Caumartin, deux Festivals d'Avignon et de multiples dates de tournée, adaptée et jouée au Canada et en Argentine, cette comédie de boulevard moderne et rythmée a vu passer 25 comédiens différents pour l'interpréter et cumulé 1 800 représentations.

Le taulier Franck Le Hen, auteur et co-metteur en scène du spectacle, et surtout créateur du premier rôle masculin, reprend du service. Autour de lui, l'étonnante Emmanuelle Boidron, pendant 18 saisons la fille de Navarro à la télévision, prouve ses talents d'interprète au théâtre avec une composition détonante. Mélanie Kah, comédienne et animatrice TV et radio, apporte toute sa gouaille et son énergie au spectacle. Enfin, le beau (et pas que !) Kévin Miranda, comédien de formation et après un bref passage par la téléréalité, est revenu à ses premiers amours pour interpréter depuis plusieurs saisons ce 4ème personnage dont on attend impatiemment l'arrivée.

Pour la première fois au Théâtre de Jeanne, les 4 personnages délirants de ce boulevard moderne vont enflammer les planches pour une soirée explosive et arrosée au pays de la nostalgie de l'adolescence !