Plus d'infos sur le spectacle Fabrice Luchini Et Moi à Nantes

LE THEATRE 100 NOMS (lic.1067071) présente ce spectacle

Seul sur scène, Olivier Sauton revêt tour à tour les habits de son idole et les siens. Un dialogue juste et humble qui touche et interroge. Olivier Sauton, jeune homme rêvant de devenir comédien vedette, inculte mais non sans esprit, rencontre par hasard Fabrice Luchini, son idole. Il lui demande alors d'être son professeur. Celui-ci accepte, à travers trois leçons de théâtre va surtout lui délivrer trois leçons de vie, et faire découvrir au jeune homme qu'au delà de la gloire et des femmes, il y a l'Art. PMR : 02 28 20 01 00