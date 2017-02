Plus d'infos sur le spectacle Kallagan, Virtuose à Nantes

Trentenaire, papa, célibataire et fêtard, comment trouver sa place dans un monde où les femmes ont pris le contrôle... Bien au delà d'un spectacle comique, Kallagan livre sans filtre un témoignage drôle, cruel et touchant sur l'homme de 2015.Âme sensible ne surtout pas s'abstenir !Déconseillé au moins de 16 ansLe saviez-vous ?- 1ère partie de Fabrice Eboué et de Jeff Panacloc.- Révélation du Montreux Comedy festival 2014.- Prix du Jury et Prix du Public du festival Mont-Blanc d'humour de Saint-Gervais 2015.- Coup de Coeur de l'édition 2015 du « Point Virgule fait l'Olympia et Bobino » PMR : 02 28 20 01 00