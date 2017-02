Plus d'infos sur le spectacle La Femme Est Le Meilleur Ami De L'homme à Nantes

Comédie de Patrick Zenou, mise en scène par Nathalie Hardouin

Avec Christine Anglio et Romain Fleury

Quand une inconnue volcanique débarque comme une tornade chez un grincheux déprimé, ça donne une comédie 100% humour qui flirte avec une romance décalée !

Déprimé, Victor pense même au suicide. Il ne sait pas encore que sa vie va changer lorsqu'il reçoit un coup de fil de télémarketing de vente de cuisine. Au bout du fil se trouve Martine qui, en entendant Victor, sait qu'il s'agit de l'homme qu'elle attendait, selon les sources sûres ( !) de sa voyante.

Immédiatement, la jeune femme excentrique quitte son poste et traverse la ville pour débarquer chez Victor, bien décidée à s'incruster chez lui. Mais le tempérament détonnant de Martine n'est pas au goût de Victor qui préfèrerait rester à ses idées noires.

Riche en rebondissements et en comique de situation, cette comédie originale met en opposition cet homme terre-à-terre qui voit tout en noir et cette femme exubérante qui a objectivement décidé de tout voir en rose. La morne existence de Victor va voir poindre un rayon de soleil dans la grisaille de son ciel ambiant, le tout traité avec beaucoup d'humour et un zeste de tendresse.

Le traitement par un ton volontairement humoristique et proche du boulevard permet habilement de suivre le fil de cette comédie romantique qui ne tombe pas dans les clichés d'une eau de rose, mais plutôt dans le pétillement d'une boisson énergisante.

La complicité des comédiens est palpable sur scène et ils donnent chacun de manière différente l'humour nécessaire pour que le public puisse s'attacher à chacun d'eux malgré leurs différences flagrantes.

Patrick Zenou signe une trame et des dialogues modernes et efficaces, essentiellement fondés sur une farouche volonté de faire rire et teintée de-ci, de-là de nuances de tendresse et d'émotion bien amenées et propices malgré tout à rebondir sur de nouvelles situations cocasses.

La mise en scène de Nathalie Hardouin, déjà experte de celles qui firent le succès de grands classiques de la comédie comme les deux volets de Couple, mode d'emploi ou Arrête de pleurer, Pénélope !, est fine et millimétrée, jouant non seulement sur une brillante exploitation de l'espace scénique et de ses accessoires, mais surtout sur une direction d'acteurs reposant profondément sur les caractères spécifiques de leurs personnages et de leurs failles.

Une comédie fraîche et riche en éclats de rire, qui ne dément pas son succès depuis sa création.