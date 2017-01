Plus d'infos sur le spectacle La Troupe Du Malin à Nantes

LE THEATRE 100 NOMS (lic.1067071) présente ce spectacle

La Troupe du Malin sévit depuis 10 ans dans les bars et salles de Nantes mais aussi à travers toute la France (et plus encore). Son but est d'apporter l'énergie improvisatrice aux plus nombreux et de contribuer à la vie culturelle nantaise en allant au contact de tous les publics. Retrouvez une nouvelle fois au Théâtre 100 Noms un match 100% Malin !PMR : 02 28 20 01 00