Plus d'infos sur le spectacle Le Circuit Ordinaire à Nantes

THEATRE POPULAIRE NANTAIS (lic.2-1051858/3-1051859) présente ce spectacle

Pièce de Jean-Claude Carrière, Mise en scène de Régis Florès Dans le bureau d'une commissaire, une dénonciatrice a été convoquée. Depuis quinze ans cette femme modèle a envoyé des dizaines de lettres de dénonciation. Elle l'a fait par conviction, par dévouement, par soumission totale au système et à ses normes et quelque fois pour l'argent. En cette journée particulière, tout bascule, elle a été dénoncée... avec Mathilde Banderly et Flore Vannier-Moreau et l'aimable participation de Charlène Dabireau, Elisa Laruelle, Elora Le Louvier. Réservation PMR : 02.85.52.68.16