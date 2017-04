Plus d'infos sur le spectacle Les filles du 3 et demi à Nantes

Deux femmes partagent leur quotidien, une vie rude et étriquée où s'imposent les questions d'argent, de violence, de drogue, de relations conflictuelles aux mères, aux ex etc.

Elles ont des enfants qu'on ne voit pas. Elles travaillent au Trois et demi où nous n'irons pas.

Et pour cause, la pièce met en lumière ces deux femmes «sans nom» à travers le jeu seul de leur relation dans l'espace confiné d'un appartement. Ici on vit et on lutte, l'ailleurs représente l'espoir...