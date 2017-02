Plus d'infos sur le spectacle Les tritons prendront l'avion de Patrick Grégoire à Nantes

Ce texte a été écrit à partir d'une collecte d'interviews auprès d'opposants de toutes tendances au projet d'aéroport de Notre Dame des Landes. C'est une vision fantastique et frénétique de leur combat depuis 1963, à travers un affrontement violent entre un Préfet chargé de l'évacuation de la ZAD malgré ses doutes, et sa fille naturaliste, zadiste, et en colère.

