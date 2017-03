Plus d'infos sur le spectacle Miss Carpenter à Nantes

CHEYENNE PRODUCTIONS (Lic 3143386) présente en accord avec FILPROD

Miss Carpenter avec Marianne James. Miss Carpenter n'a pas l'âge de ses artères et se voit toujours l'actrice belle et admire qu'elle était... au milieu du XXe siècle. Mais le temps et ses outrages - et surtout la crise et les huissiers - l'obligent un jour à sortir la Jaguar pour aller décrocher un rôle.Chanter, danser, jouer la comédie, Miss peut tout faire ! Entourée de ses 3 sexy « home boys », elle nous entraîne dans une cascade effrénée de rires et d'émotions.Marianne James retrouve un personnage à sa démesure, dix ans après avoir incarné la cantatrice Ulrika Von Glott dans l'hilarant L'Ultima Récital (Molière du meilleur spectacle musical en 1999).Coécrit par Marianne James et Sébastien Marnier, ce spectacle excentrique dans la veine de la série Absolutely Fabulous, est un grand éclat de rire ! Une pièce de Sébastien Marnier et Marianne James avec Marianne James, Pablo Villafranca, Romain Lemire, Bastien Jacquemart et Marc van Weymeersch (en alternance) « Un show aussi théâtral que musical, à la mesure du talent XXL de Marianne James. » - LE PARISIEN« Extravagance, humour noir, kitsch assumé et folie douce sont de la partie ! Champagne ! » - PARISCOPE« Marianne James est bluffante, le public rigole du début à la fin. Une pièce incontournable ! » - TF1« Marianne James a investi un personnage démesuré de dinosaure hollywoodien prêt à tout pour sortir de l'ère glaciaire de l'oubli. » - PARIS MATCH« On prend un réel plaisir à retrouver l'énergie, le sourire, la voix et la démesure de Marianne James. » - LE MONDERéservations PMR 02.47.49.80.03