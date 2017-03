Plus d'infos sur le spectacle Olivia Moore, mère Indigne à Nantes

LE THEATRE 100 NOMS (lic.1067071) présente ce spectacle

Olivia Moore c'est la mère que personne ne veut avoir mais que tout le monde voudrait être.On a tous quelque chose en nous d'Olivia Moore !Une vie qui déborde comme un panier de linge sale, des enfants qui se roulent par terre chez Carrefour, des ados moulés dans le canapé et un conjoint qui plane. Ou l'inverse. Ah oui et aussi un boulot qui..enfin, un boulot quoi. Olivia Moore c'est une Desperate Housewife en vrai !Elle gère tout : sa famille recomposée, son job, et l'ex de son mari. Elle a toutes d'une mère parfaite : elle est cash, caustique, égoïste et décomplexéeAuteur : Olivia MooreMise en Scène : Marie GuibourtCollaboration artistique : Gil Galliot, Marine Baousson PMR : 02 28 20 01 00