Plus d'infos sur le spectacle Panique A Bord à Nantes

LE THEATRE 100 NOMS (lic.1067071) présente ce spectacle

NOUVEAU SPECTACLE. Cette année encore, nous vous embarquons pour une croisière loufoque, émouvante et déjantée. Malgré un bateau non conforme et un capitaine totalement irresponsable, rassurez-vous, les membres d'équipage bien que très mauvais marins, sont des maîtres dans l'art du divertissement et de la fantaisie. Totalement irrésistibles, ils sont tour à tour acrobates, chanteurs, comédiens, danseurs, transformistes, magiciens... Ils ont tous les talents (à part peut-être celui de la navigation). Des rires en cascades, des chansons à mettre le feu, un déferlement de chorégraphies endiablées dans le pur esprit du cabaret burlesque, une vague de magie et de la bonne humeur à tous les étages, des acrobaties dans la salle des machines et de la sensualité sur le pont... Rejoignez-nous pour une croisière inoubliable ! PMR : 02 28 20 01 00