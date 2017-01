Plus d'infos sur le spectacle Panique au Plazza de Ray Cooney à Nantes

Philippe Coïc, ministre en vue, doit ce soir-là défendre une loi à l'Assemblée Nationale. La France attendra car il a rendez-vous dans la suite 718 de l'Hôtel Plazza avec sa maîtresse, attachée de com' de l'opposition.

Tout va se compliquer lorsqu'ils découvrent un encombrant cadavre dont il va falloir se débarrasser.

Heureusement, Jean-Louis Bonnot, collaborateur fidèle et zélé va, par la force des choses, devoir éteindre l'incendie et éviter scandale et affaire d'état.

Amants dans le placard, mari jaloux, directeur d'hôtel rigide, cadavre encombrant, porte de placard à ressorts ; quand tout ce petit monde se retrouve en même temps dans la même chambre, c'est la "Panique au plazza" !

Vaudeville de chez vaudeville, avec ses classiques portes et fenêtres qui claquent, ses mensonges à tiroir, ses penderies de secours, Panique au Plazza vous oblige à renoncer à tout bon sens ! Un moment de pure folie à déguster sans modération !

Mise en scène : Jean-François Daniel

Avec (par ordre d'apparition): Pascal Maillard, François Aubineau, Jean-François Daniel, Odile des Jamonières, Florent Longépé, Olivier Collin, Yann Tarcelin, Aurélia Demay et Nelly Pichot-Badeaud.

Dates de représentations :

Du 23 septembre au 29 janvier 2017

Les vendredis à 20h45 - Les samedis à 20h45 et les dimanches à 15h45

Pas de représentation le dimanche 1er janvier 2017

Site web : http://www.theatrebeaulieu.fr