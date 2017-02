Plus d'infos sur le spectacle PopCorn Love à Nantes

Soirée de Saint Valentin pour couples et célibataires en deux parties. Argentic rOdeo c'est un apéro super 8 mouvementé, images, musiques, boniment et pop corn ! Ensuite, 3 chanteurs conférenciers, tentent avec Concert Room de répondre à la question « Pourquoi aimons nous autant écouter les chansons qui ont marqué notre adolescence ? » Une alternance entre pic de réminiscence et béatitude neurochimique.

Site web : http://www.sallevasse.fr

Infos réservation :

info@lethermogene.net