Plus d'infos sur le spectacle Smain à Nantes

LE THEATRE 100 NOMS (lic.1067071) présente ce spectacle

Le MEILLEUR de ses MEILLEURS SKETCHES. Il m'en fallait peu pour me décider de reprendre les sketches qui vous ont enchantés – Le Raciste – Le mariage mixte – T'en veux – Le Loto – La visite de Paris et tant d'autres. Il m'en fallait peu pour me décider de remonter enfin sur scène et vous offrir le meilleur des meilleurs textes interprété par le passé. La scène est l'endroit où je noie mes tourments, le regard affuté je dépeins et partage avec le public complice le pittoresque de nos vies. Il aura fallu ainsi vos nombreux encouragements pour reprendre la route et endosser à nouveau mon costume de scène.PMR : 02 28 20 01 00