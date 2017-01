Plus d'infos sur le spectacle Sophia Aram à Nantes

Après quatre années passées à croquer l'actualité au sein de la matinale d'Inter, Sophia Aram s'interroge librement sur notre époque. A l'heure où une marque d'eau minérale a plus d'abonnés sur twitter que n'importe quel prix Nobel, où «intello» est devenu une insulte, où le jihad commence sur Facebook, où les bobos traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite Pétain... Sophia Aram dépeint avec tendresse des personnages se débattant dans l'air du temps et s'interroge sur l'état d'un débat public traversé par des idéologies et une actualité parfois dramatique. Le fond de l'air effraieInformation PMR : 02.40.25.09.55