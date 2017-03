Plus d'infos sur le spectacle The à La Menthe Ou T'Es Citron à Nantes

Thé à la menthe ou t'es citron

De Patrick Haudecoeur et Danielle Navarro-Haudecoeur

Molière 2011 de la meilleure pièce comique

C'est l'histoire d'une troupe de théâtre qui monte une pièce de boulevard. Tous les ingrédients sont là : les portes qui claquent, l'amant dans le placard et les quiproquos attendus. Nous sommes à la veille de la première et on sent que la catastrophe n'est pas loin ! Les acteurs sont très mauvais... à côté de la plaque, le trac monte, les textes ne sont pas sus,... Pire encore, l'acteur principal n'a jamais fait de théâtre !

Avec :

Olivier Collin, Aurélia Demay, Fran?ois Aubineau, Sophie Forgerit, Florent Longépé, Eric Brulé, Laurence Bernard, Guillaume Moyon.

Mise en scène : Patrick Haudecoeur

Mise en place : Laurence Bernard

Date : vendredi 3 février 2017 au samedi 17 juin 2017

