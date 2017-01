Plus d'infos sur le spectacle Théatre d'improvidation à Nantes

Spectacle improvisation.

Ce qui est beau dans la vie, c'est la diversité. On vit des choses importantes, d'autres anecdotiques. Parfois on en a conscience, d'autre fois on oublie, c'est ce qui nous construit jour après jour. On croise des gens sympa, des timides, des grands des petits. La ligne d'horizon semble droite, mais elle est partout. Tout direction est bonne à prendre. Ce sont toutes ces diverses choses qui nous construisent jour après jour. Alors, pour ce cabaret, nous souhaitons partager des bouts de vie, des bouts de personnalité, des bouts de monde avec toi public.

Site web : http://www.letriolet.fr/