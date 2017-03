Plus d'infos sur le spectacle Un Amour 2 Bidochons à Nantes

MISE EN SCENE PATRICE FOURREAU assistée de CHRISTELE GUERY

Avec Mathilde Bourget, Patrice Fourreau et Christèle Guéry

Comédie satirique des franchouillards que l'on reconnaît à tous coups chez ses voisins quand on est perfide et chez soi quand on est lucide !

Janine, Henri et leur tribu d'amis affrontent les tracas de la vie quotidienne avec son lot de petites habitudes et de petits travers. Ils font preuve à tout moment d´une indéfectible bêtise.

C'est aussi l'histoire de tous les couples qui cherchent à un moment (mais pas toujours le même !) à pimenter le quotidien avec une naïveté, gaucherie, maladresse, tendresse aussi déconcertante qu'hilarante.

Reflet à peine caricaturé du fran?ais moyen, leurs aventures nous sont contées avec humour et réalisme, soupoudrée d'un zeste de provocation et de cruauté....

Dans l'univers des Deschiens, des Bidochon ou Du Père Noël est une Ordure, ces personnages sont grotesques, attachants, émouvants, et surtout Très DROLES !!

Réservez vos places de theatre pour : UN AMOUR 2 BIDOCHONS - THEATRE DU SPHINX

Le prix des places est compris entre : 9.80 et 15.80 ?

Date : samedi 10 décembre 2016 au samedi 11 mars 2017