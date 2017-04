Plus d'infos sur le spectacle Zidani à Nantes

Zidani sème la zizanie sur les bancs de l'école de la Compagnie du Café-Théâtre de Nantes ! Arlette Davidson reprend la direction du collège Ste Jacqueline de Compostelle. Mais très vite, l'enthousiasme de la rentrée s'estompe face aux nombreux problèmes quotidiens. Pénurie de profs, absentéisme du corps enseignant, vétusté du bâtiment etc... De la prof sadique et élitiste à celle qui entame sa troisième année de dépression chronique c'est clair, l'année scolaire promet d'être "fatigante, fatigante, fatigante". Artiste belge d'origine kabyle, Zidani débarque dans vos écoles et vous promet un "one Woman chaud" très déjanté !!!!