Vendredi 10 mars 20h30

Le monstre du couloir

Théâtre à partir de 13 ans

David Greig / Philippe Baronnet

L'histoire de Duck, jeune fille de seize ans qui s'occupe seule de son père malade n'a rien de désespérante. Bien au contraire ! Sans jamais tomber dans les clichés, quatre comédiens et un musicien interrogent les enjeux propres à l'adolescence. Alors, Duck parviendra-t-elle à être l'auteur de sa vie et de ses propres choix ? A mi-chemin entre théâtre de boulevard et burlesque, cette pièce touche aussi bien les adultes que les adolescents.

En partenariat avec le Grand T

Le prix des places est compris entre : 11.80 et 16.80 ?

Date : vendredi 10 mars 2017