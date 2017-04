Plus d'infos sur le spectacle Fratries à Reze

Fratriess'inscrit dans la continuité du travail de la compagnie le Fil Rouge Théâtre : une recherche autour de l'enfance, du théâtre chanté et du choeur en mouvement. Dans ce nouveau spectacle, un quatuor de femmes joue et chante avec des paroles faites de souvenirs de frères et soeurs et de récits des fratries mythologiques.